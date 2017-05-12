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吸引青年投入長照就業 中市推就業獎勵金
2017-05-12 16:07
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局推長照穩定就業獎勵金，只要青年投入長照工作滿3個月，就可獲1萬元獎勵金，滿半年就可獲得1萬2的獎勵金，要吸引青年投入長照產業就業。
根據勞工局統計，青年就業最容易在工作3個月內離職，第2個想要離職的時段，就是工作半年內，過了半年，通常就能穩定就業，因此勞工局便於104年推出青年獎勵金計劃，實施至今，青年穩定就業6個月以上比例達6成，高於一般社會新鮮人約5成4的比例。
不過，勞工局當初訂定獎勵要點時，並未將長照納入獎勵的職類項目中，而長照的缺口，會因每一年老人增加而增加，因此，今年3月，勞工局修正要點，新增從事長期照顧服務工作的青年為獎勵對象，希望能吸引青年投入，改善長照缺工的問題。
勞工局表示，即日起，只要年滿15至29歲的青年，投入長照工作，滿3個月可獲1萬元的獎勵金，滿6個月則有1萬2千元的獎勵金，等於是做滿半年，就有2萬2千元的獎勵金。
青年求職者只要是長照相關科系或者有受過90小時的長照訓練，或取得長照服務的證照者，工作滿3個月以上就有獲得獎勵金的資格，青年求職者可至勞工局大台中人力資源網辦理求職登記，同意登錄職涯工作卡後就算完成登記。
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