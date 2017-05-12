快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
以為是貓咪... 鼬獾闖民宅咬人
2017-05-12 15:52
〔記者楊金城／台南報導〕1隻鼬獾在5月10日晚間，闖入台南市關廟區松腳里1戶民宅，咬傷陳姓女屋主後被捕，關入籠子內，隔天死亡，被咬婦人也趕緊就醫，台南市動保處協助她到成大醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白預防，目前健康情況良好。
動保處也將這隻野生鼬獾的屍體送到農委會家畜衛生試驗所檢驗有否狂犬病，檢驗結果尚未出爐。
台南市動保處處長吳名彬說，102年至今，南市有4件鼬獾咬傷人記錄，前2件都證實有狂犬病，第3件是上月南化區也有不明野生動物咬人後就跑，不知是何種動物，關廟婦人被鼬獾咬傷是第4件，有抓到的咬人兇手都是鼬獾。
動保處說，5月10日晚上，關廟陳姓婦人因住處大門未關，以為是貓咪闖入，不以為意，不料動物發狂，竟咬了婦人的右腳腳踝一口，仔細一看咬人的像是白鼻心的野生動物。
婦人的丈夫趕緊以捕蛇夾將咬人動物捕捉後關在捕鼠籠中，陳婦則到附近診所擦藥。隔天她與在醫院服務的親人聊天時才知道要小心野生動物狂犬病疫情，隨即打1999詢問「野生白鼻心」檢驗狂犬病事宜；動保處隨後接獲1999通報，立即與陳婦聯絡，協助打狂犬病疫苗及免疫球蛋白預防。
南市動保處呼籲說，預防狂犬病，民眾應切記「二不一要」原則，不接觸及捕捉野生動物，不要棄養寵物，要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，特別是讓施打疫苗的「防疫犬」守衛家園不讓鼬獾闖進屋內咬人的成效不錯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 小燈泡兇手是否可露名？ 社會局：避免不當連結就好
- 別人種的水蜜桃她拿來賣 婦人偷200顆被依竊盜罪起訴
- 郭富城嫩妻待產 熊黛林不服輸也要拚生雙胞胎
- 蘇見信禁慾護嗓 許願楊謹華快嫁
- 被笑中國豬 豪小子發憤圖強
- 舉重》郭婞淳備戰世大運 選手村Apple Pay初體驗
- 桃園市長籲中央統一生育福利 不低於桃園
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 【往事留聲機】盆栽物語
- 伯大尼喜憨兒 想媽媽畫出來
- 《Uber復活》多元化計程車 找無司機陷困境
- MLB》殷仔讚胡智為：最不需要給建議的選手
- 台股收盤下跌14.66點 報9986.82點
- 【人生護理站】吃過飯了嗎？
- 櫃姐側錄信用卡 逾百人被盜百萬
- （獨家）豬哥亮病情告急 南部姑姑說話了...！
- 嘟嘟千K禮讚 兩個情人頒獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》President calls for legislative progress
- 小燈泡命案發生後 「玩具花海」綿延百公尺
- 文在寅將重新徹查 閨密門、世越號沈船2大案
- 川普支持度創新低 川粉藍領白人流失
- 《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播
- 台灣毒品走私75％來自中港 海巡署將設「反毒作業組」全力查緝
- 《藍丹寧‧新明星》2
- 獨特細膩錶孝心 流蘇鍊帶亮點
- 9上挨轟 前田健太完封破功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Former vice president Annette Lu says no reason for referendum reform delay
- 【朵朵 小語】剛剛好
- 擋前瞻》醜態百出 國民黨耍賴到底
- 疑跟女友賭氣 國中生跳2樓送醫
- 小燈泡案王嫌逃死 宅神批：司法體系病入膏肓
- 世大運》柯氏兄弟 雙打為台拚金
- 蔡總統談WHA 籲不該因政治考量被排除在外
- 《自由廣場》中南部根本沒有意義？
- 2大學8高職 商管跨校組聯盟
- 被低估150年！ 人類嗅覺其實跟狗一樣好
- 狠砍女童23刀竟免死 網友怒轟馬英九這項「政績」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：以為是貓咪... 鼬獾闖民宅咬人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分