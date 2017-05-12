以為是貓咪... 鼬獾闖民宅咬人

2017-05-12 15:52

〔記者楊金城／台南報導〕1隻鼬獾在5月10日晚間，闖入台南市關廟區松腳里1戶民宅，咬傷陳姓女屋主後被捕，關入籠子內，隔天死亡，被咬婦人也趕緊就醫，台南市動保處協助她到成大醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白預防，目前健康情況良好。

動保處也將這隻野生鼬獾的屍體送到農委會家畜衛生試驗所檢驗有否狂犬病，檢驗結果尚未出爐。

台南市動保處處長吳名彬說，102年至今，南市有4件鼬獾咬傷人記錄，前2件都證實有狂犬病，第3件是上月南化區也有不明野生動物咬人後就跑，不知是何種動物，關廟婦人被鼬獾咬傷是第4件，有抓到的咬人兇手都是鼬獾。

動保處說，5月10日晚上，關廟陳姓婦人因住處大門未關，以為是貓咪闖入，不以為意，不料動物發狂，竟咬了婦人的右腳腳踝一口，仔細一看咬人的像是白鼻心的野生動物。

婦人的丈夫趕緊以捕蛇夾將咬人動物捕捉後關在捕鼠籠中，陳婦則到附近診所擦藥。隔天她與在醫院服務的親人聊天時才知道要小心野生動物狂犬病疫情，隨即打1999詢問「野生白鼻心」檢驗狂犬病事宜；動保處隨後接獲1999通報，立即與陳婦聯絡，協助打狂犬病疫苗及免疫球蛋白預防。

南市動保處呼籲說，預防狂犬病，民眾應切記「二不一要」原則，不接觸及捕捉野生動物，不要棄養寵物，要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，特別是讓施打疫苗的「防疫犬」守衛家園不讓鼬獾闖進屋內咬人的成效不錯。