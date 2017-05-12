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學童高鐵站跳快閃舞蹈送康乃馨 媽媽們好開心

2017-05-12  15:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕5月14日是母親節，嘉義縣朴子市雙溪國小及嘉義市崇文國小學童，今天早上分別到高鐵嘉義站快閃秀舞蹈，崇文國小學童更拿著康乃馨送給路過的女性遊客，許多媽媽拿到康乃馨都很感動，「好開心，是今年第一次拿到花」。

快閃表演先由雙溪幼兒園學童溫馨五月歡樂舞動，崇文舞蹈班學生們隨後先穿著外套隱藏在群眾中，聽到音樂後快速脫下外套開始跳舞，許多民眾看到後都相當驚訝，駐足欣賞孩子的舞蹈。

崇文國小校方說，學生能有機會走出校園，到社區服務進行互動，很有意義，也能拓展學生生活經驗，培養學生感恩惜福、回饋社會與人群的思維。

高鐵嘉義站表示，為營造車站公共藝術氛圍，高鐵公司持續安排藝文及公益團體於車站大廳演出，為生活增添更多驚喜與美好回憶；為表達對母親辛勞的感謝，明天將舉辦「高鐵給媽咪『按』個讚」活動，媽媽們只要持當日高鐵車票，可免費享受活力按摩以及血壓檢測服務，並獲贈「高鐵棒棒糖｣及「五味子芝麻錠｣各一份。

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  • 崇文國小學生在高鐵嘉義站送花給女性遊客。（記者林宜樟攝）

    崇文國小學生在高鐵嘉義站送花給女性遊客。（記者林宜樟攝）

  • 崇文國小學童在高鐵嘉義站快閃跳舞。（記者林宜樟攝）

    崇文國小學童在高鐵嘉義站快閃跳舞。（記者林宜樟攝）

  • 崇文國小學童在高鐵嘉義站快閃跳舞。（記者林宜樟攝）

    崇文國小學童在高鐵嘉義站快閃跳舞。（記者林宜樟攝）

  • 崇文國小學童在高鐵嘉義站快閃跳舞。（記者林宜樟攝）

    崇文國小學童在高鐵嘉義站快閃跳舞。（記者林宜樟攝）

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