葉俊榮警大演講 勉師生「不要忘記自己的興趣」

2017-05-12 15:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央警察大學今天邀請內政部長葉俊榮專題演講，他以「部長的私房年菜」作為開場，並分享他拿手的木工作品，勉勵警大師生，不要因為職位的改變或工作忙碌，放棄與家人相處或是足以豐富人生的興趣，原本預計1個小時的演講，因學生提問太熱烈延長半小時。

葉俊榮在演講後走入觀眾席，與警大師生面對面對話，學生提問內容十分多樣，從生活態度、警察民調問到工作與家庭如何兼顧、警察勤務等問題，葉俊榮都一一回應，其中對於警察民調第一，葉俊榮表示，這種被認同感是自己的，所以要把社會對自己的尊重與認同，轉化為自己的內涵。