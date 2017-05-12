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貓狗安樂死六都之冠 中市府：重症才安樂死

2017-05-12  15:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕貓狗零撲殺政策上路，台中市安樂死數量仍居六都之冠，市議員江肇國今日在議會財經業務質詢時，反對市府以安樂死作為解決收容所超收手段，如果非得安樂死，也要讓所有的原因、資訊公開透明。農業局回應，僅重症才予以人道安樂死。

江肇國在議會財經業務質詢指出，零撲殺政策上路前後，台中的貓狗安樂死數量都是六都最高。市長林佳龍在新法上路時曾公開表示，台中已達成流浪動物「零撲殺」目標。他質疑，難道登錄在案的貓狗安樂死，通通都是因為生病等情形，才不得不被安樂死？

他又說，林市長曾批評，「過去動保處習慣用安樂死的手段，解決收容所收容量不足的問題。」目前動保處收容所仍然面臨爆滿、超收等情況，他要求動保處不能把安樂死作為解決超收的手段，應以增建收容所、提高認養率、結紮等方式，真正解決問題。

江肇國強調，目前市府所有的公開資訊中，都看不出貓狗遭安樂死的評估過程、安樂原因。他認為，在「零撲殺」不等於「零安樂」的前提下，市府所安樂死的每隻貓狗，都應該要公開其評估的結果、原因，確保每次的安樂執行都合乎法律規範。

市府動保處長林儒良說，林市長上任前犬貓撲殺數每年5000多頭，已逐年降低達成零撲殺目標，認養率也從55%提高到82%，僅重症才安樂死；市府農業局長王俊雄則表示，正加速重建后里收容中心，增加流浪動物的收容數，也會與民間的中途之家合作，補足目前收容量不足的狀況。

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  • 貓狗安樂死居高不下，議員江肇國反對以安樂死作為解決收容所超收手段。（記者黃鐘山攝）

    貓狗安樂死居高不下，議員江肇國反對以安樂死作為解決收容所超收手段。（記者黃鐘山攝）

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