快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
貓狗安樂死六都之冠 中市府：重症才安樂死
2017-05-12 15:56
〔記者黃鐘山／台中報導〕貓狗零撲殺政策上路，台中市安樂死數量仍居六都之冠，市議員江肇國今日在議會財經業務質詢時，反對市府以安樂死作為解決收容所超收手段，如果非得安樂死，也要讓所有的原因、資訊公開透明。農業局回應，僅重症才予以人道安樂死。
江肇國在議會財經業務質詢指出，零撲殺政策上路前後，台中的貓狗安樂死數量都是六都最高。市長林佳龍在新法上路時曾公開表示，台中已達成流浪動物「零撲殺」目標。他質疑，難道登錄在案的貓狗安樂死，通通都是因為生病等情形，才不得不被安樂死？
他又說，林市長曾批評，「過去動保處習慣用安樂死的手段，解決收容所收容量不足的問題。」目前動保處收容所仍然面臨爆滿、超收等情況，他要求動保處不能把安樂死作為解決超收的手段，應以增建收容所、提高認養率、結紮等方式，真正解決問題。
江肇國強調，目前市府所有的公開資訊中，都看不出貓狗遭安樂死的評估過程、安樂原因。他認為，在「零撲殺」不等於「零安樂」的前提下，市府所安樂死的每隻貓狗，都應該要公開其評估的結果、原因，確保每次的安樂執行都合乎法律規範。
市府動保處長林儒良說，林市長上任前犬貓撲殺數每年5000多頭，已逐年降低達成零撲殺目標，認養率也從55%提高到82%，僅重症才安樂死；市府農業局長王俊雄則表示，正加速重建后里收容中心，增加流浪動物的收容數，也會與民間的中途之家合作，補足目前收容量不足的狀況。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 小燈泡兇手是否可露名？ 社會局：避免不當連結就好
- 別人種的水蜜桃她拿來賣 婦人偷200顆被依竊盜罪起訴
- 郭富城嫩妻待產 熊黛林不服輸也要拚生雙胞胎
- 蘇見信禁慾護嗓 許願楊謹華快嫁
- 被笑中國豬 豪小子發憤圖強
- 舉重》郭婞淳備戰世大運 選手村Apple Pay初體驗
- 桃園市長籲中央統一生育福利 不低於桃園
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 【往事留聲機】盆栽物語
- 伯大尼喜憨兒 想媽媽畫出來
- 《Uber復活》多元化計程車 找無司機陷困境
- MLB》殷仔讚胡智為：最不需要給建議的選手
- 台股收盤下跌14.66點 報9986.82點
- 【人生護理站】吃過飯了嗎？
- 櫃姐側錄信用卡 逾百人被盜百萬
- （獨家）豬哥亮病情告急 南部姑姑說話了...！
- 嘟嘟千K禮讚 兩個情人頒獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》President calls for legislative progress
- 小燈泡命案發生後 「玩具花海」綿延百公尺
- 文在寅將重新徹查 閨密門、世越號沈船2大案
- 川普支持度創新低 川粉藍領白人流失
- 《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播
- 台灣毒品走私75％來自中港 海巡署將設「反毒作業組」全力查緝
- 《藍丹寧‧新明星》2
- 獨特細膩錶孝心 流蘇鍊帶亮點
- 9上挨轟 前田健太完封破功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Former vice president Annette Lu says no reason for referendum reform delay
- 【朵朵 小語】剛剛好
- 擋前瞻》醜態百出 國民黨耍賴到底
- 疑跟女友賭氣 國中生跳2樓送醫
- 小燈泡案王嫌逃死 宅神批：司法體系病入膏肓
- 世大運》柯氏兄弟 雙打為台拚金
- 蔡總統談WHA 籲不該因政治考量被排除在外
- 《自由廣場》中南部根本沒有意義？
- 2大學8高職 商管跨校組聯盟
- 被低估150年！ 人類嗅覺其實跟狗一樣好
- 狠砍女童23刀竟免死 網友怒轟馬英九這項「政績」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：貓狗安樂死六都之冠 中市府：重症才安樂死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分