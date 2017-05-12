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促進偏鄉就業 高市勞工局推「多元就業開發方案」
2017-05-12 15:25
〔記者黃建華／高雄報導〕為了促進偏鄉民眾就業，高雄市勞工局訓練就業中心辦理「多元就業開發方案」透過民間單位提出計畫申請，訓就中心協助推介民眾上工，促進在地產業發展，也引導弱勢求職者重建工作信心。
原住民婦女成長協會在88風災後為了重建那瑪夏地區，成立「達卡努瓦工作站」，與烘焙達人吳克己合作，以民間募款建造「願景窯」，訓練當地居民製作手工麵包、風味餐、從事文化導覽來創造收入。105年協會加入多元就業開發方案，僱用在地民眾根留社區，重建部落，歡迎有興趣的民眾加入團隊。
而茄萣舢筏協會則透過多元就業開發方案，僱用當地居民投入社區營造的永續工程，致力整治二仁溪，並訓練進用人員解說導覽能力，也找回居民對社區的認同感，期望有志趣的民眾應徵，共同努力。
勞工局局長鄭素玲表示，多元就業開發方案係提供弱勢者進入職場的機會，藉由政府的薪資補助和就服站的推介，讓弱勢的特定對象求職者掌握就業契機。
訓就中心主任陳石圍說，今（106）年有25個單位辦理多元就業方案，提供130個工作機會，將優先推介弱勢求職者。
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