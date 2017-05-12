| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

5/15日起 交通違規罰單可在超商分期繳

2017-05-12  15:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通違規罰鍰5月15日起到統一和全家超商也可以分期繳納。交通部公路總局表示，除現行已提供超商、郵局、銀行、代檢廠、網路、電話語音及至裁決機構或公路監理機關臨櫃等繳納方式外；統一與全家超商繳納已核准分期繳交通違規罰鍰，萊爾富與OK超商則預計半年後加入。

民眾有申辦分期繳納交通違規罰鍰需要時，可依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第61條規定，先向各處罰機關申請核准並繳納第1期罰鍰金額後，持「交通違規案件分期繳款單」至統一或全家超商繳納，未攜帶繳款單者也可至超商多媒體查詢機即時查詢勾選分期金額繳納，超商將酌收每筆13元手續費；另外，逾期繳納者，仍可在分期繳納期間至超商繳納。

依據規定分期繳納期間，每期以1個月計算，總分期繳納期限不得逾18期，除最後一期外，每期繳納罰鍰金額，不得低於新台幣500元。公路總局表示，各處罰機關均有設置專責窗口或人員受理申請分期繳納及提供相關諮詢服務，民眾如有申請辦理需求，應儘速於應到案期限內向各處罰機關申請辦理需分期期數，並由處罰機關核准。

廣告
  • 交通違規罰鍰5月15日起，到統一和全家超商也可以分期繳納。（資料照，記者簡榮豐攝）

    交通違規罰鍰5月15日起，到統一和全家超商也可以分期繳納。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通違規罰鍰 分期繳納 超商繳款
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：5/15日起 交通違規罰單可在超商分期繳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.