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5/15日起 交通違規罰單可在超商分期繳
2017-05-12 15:17
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通違規罰鍰5月15日起到統一和全家超商也可以分期繳納。交通部公路總局表示，除現行已提供超商、郵局、銀行、代檢廠、網路、電話語音及至裁決機構或公路監理機關臨櫃等繳納方式外；統一與全家超商繳納已核准分期繳交通違規罰鍰，萊爾富與OK超商則預計半年後加入。
民眾有申辦分期繳納交通違規罰鍰需要時，可依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第61條規定，先向各處罰機關申請核准並繳納第1期罰鍰金額後，持「交通違規案件分期繳款單」至統一或全家超商繳納，未攜帶繳款單者也可至超商多媒體查詢機即時查詢勾選分期金額繳納，超商將酌收每筆13元手續費；另外，逾期繳納者，仍可在分期繳納期間至超商繳納。
依據規定分期繳納期間，每期以1個月計算，總分期繳納期限不得逾18期，除最後一期外，每期繳納罰鍰金額，不得低於新台幣500元。公路總局表示，各處罰機關均有設置專責窗口或人員受理申請分期繳納及提供相關諮詢服務，民眾如有申請辦理需求，應儘速於應到案期限內向各處罰機關申請辦理需分期期數，並由處罰機關核准。
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