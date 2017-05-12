台灣癌末女孩單身拍婚紗 勇敢的心撼動外媒

28歲台灣女孩陳泊羽（Q May Chen）罹患乳癌末期，單身的她決定自己拍婚紗照，引來《BBC》採訪。（圖擷自《BBC》）

2017-05-12 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕28歲台灣女孩陳泊羽（Q May Chen）罹患乳癌末期，單身的她決定一個人拍攝婚紗照，希望藉著自己的故事鼓勵人們珍惜現在。她面對病魔的態度，引來《BBC》拍攝影片，並在網站上以大幅版面，呈現陳泊羽的勇敢故事。

據《BBC》報導，陳泊羽述說她以前總是在等待一個人出現，陪她去完成夢想。現在，她會選擇自己一個人去完成夢想。陳泊羽透露，當她挑好衣服、想好妝髮，就和化妝師溝通，她回憶穿上婚紗的那一刻，感動得想要掉眼淚，因為她終於靠著自己，完成了很多年的夢想。

陳泊羽說，她有一陣子沒辦法單腳站立穿脫褲子，也曾經坐輪椅無法行走，現在的頭髮是假髮。她想要藉由自己的故事，鼓勵無論有沒有生病的人，告訴他們世界上不是很多事情都會非常的不如意，除了生與死之外，其他事情都是小事。

陳泊羽想要藉由自己的故事，鼓勵無論有沒有生病的人，告訴他們世界上不是很多事情都會非常不如意。（圖擷自《BBC》）

陳泊羽說，穿上婚紗的那一刻，感動得想要掉眼淚。（圖擷自《BBC》）

陳泊羽選擇自己一個人去完成拍攝婚紗的夢想。（圖擷自《BBC》）