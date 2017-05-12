能公布殺小燈泡兇手的名字嗎？衛福部這樣說

2017-05-12 14:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕當街將女童「小燈泡」砍頸殺害的兇嫌王景玉今天被判無期徒刑，因他患有精神疾病，本來不能報導其姓名，衛福部表示，只要符合法院判決事實、不誇大、不歧視，就可正常報導。

衛福部心理及口腔健康司科長賴淑玲說，根據精神衛生法規定，精神疾病患者本不能報導，除非經過其同意；但因這件案件經過法院判決、且是社會重大案件，只要符合事實，都能正常報導。

賴淑玲說，根據精神衛生法第23條規定，「傳播媒體之報導，不得使用與精神疾病有關之歧視性稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽者對病人產生歧視之報導」。

賴淑玲說，因法院有判決書，明確說明案情，只要媒體不誇大、且根據法院判決事實，就能正常報導。