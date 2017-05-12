學當農場小幫手 打工兩小時換體驗活動

2017-05-12 15:04

［記者王秀亭／台東報導］在打工換宿風潮下，近年推廣食農教育的關山鎮農會米國學校也跟進，5月27日開放親子到米國學校學習當個農場小幫手，只要到菜園裡除草打工兩小時，就能換得柴燒綠豆湯及古早味碗公飯。

米國學校校長彭衍芳表示，花東地區部分農場開放民眾農事打工換住宿，多數農場是真的需要小幫手幫忙，米國學校首度試辦打工換體驗，主要針對有意了解農事，卻又擔心無法投入農場打工的民眾或親子而設計，以不同的形式推動食農教育。

米國學校在一分左右的農地上，栽種長豆、菜瓜、萵苣、南瓜、秋葵等作物，全是無農藥栽培，夏季雜草長得快，除草機無法處理蔬菜園裡的雜草，因此需要小幫手來幫忙，參與者走進菜園除草外，還能認識草與菜苗的不同。

「打工換體驗」將於27日上午9時50分開始，參與者先在古灶區，以風災島木材升火煮食綠豆湯，在熬煮等待的過程中，前進菜園除草打工兩小時，完成工作後，再回到古灶區享用自己用古法柴燒煮出的綠豆湯，並品嘗米國學校提供的古早味碗公飯。

彭衍芳表示，為期半天的活動全程免費，限額30名，由於2個小時的工作多以勞動為主，有意報名者須考量自身身體狀況，活動報名網址為：https://goo.gl/forms/Mbht8dgtiaPd1k4B3。