新北易肇災工地專案稽查 受檢廠商全違規

2017-05-12 14:53

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府勞工局今（12）日公布易肇災工地專案檢查報告，30處營造工地中，施工的27家廠商全部違反作業安全規定，違規項次達86項，除限期改善外，亦對13家業者開出共計39萬元的罰單，對有危險之虞的工作場所，開出4張停工通知書。

勞工局選定樓層較高、承攬金額較大且曾發生職業災害的營造工程作為專案檢查對象，也協同工務局、水利局與台北市政府捷運工程局實施聯合檢查；檢查結果，以雇主未做好防止人員墜落措施最為嚴重（如樓梯開口未設置護欄），共23項，占違規事項26.7%；其次是未做好防止倒塌災害措施（如物料堆置超過1.8公尺），及未做好防止物體飛落措施（如起重機吊鉤未有防滑舌片），各有14項，各占16.3%。