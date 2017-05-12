離譜！防波堤頂挖溝種樹 琉球白沙漁港挨批

琉球鄉白沙漁港防波堤頂被挖溝種樹，縣議員洪慈綪痛批離譜，浪費公帑。（記者李立法攝）

2017-05-12 14:51

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府在琉球鄉白沙漁港局部整修防波堤，為了綠美化環境，包商竟在防波堤頂挖溝種樹，被議員洪慈綪譏為「琉球奇景」，痛批這種前所見的離譜工法，根本是浪費公帑；縣長潘孟安也認為是畫蛇添足，思慮不周，將要求縣府相關部門檢討。

琉球鄉籍縣議員洪慈綪上午在議會質詢，農委會打算禁止12海浬內使用魚槍打魚，引起台東縣漁界強烈反彈，台東縣政府及中央民代也認為規定過苛，力挺漁民，反觀屏東縣政府宛如事不關己，琉球及恆春地區不少漁民使用合法魚槍打魚，痛批農委會濫用保育之名限制漁民生計，一把魚槍一天能打幾條魚，非得如此嚴苛對待漁民不可，縣府應有所表態。

洪慈綪並秀出縣府最近在琉球鄉白沙漁港進行的防波堤整修工程，竟在數十公尺長的堤頂挖溝填土植樹，質疑這樣種出來的樹不會被強風吹倒嗎，萬一堤防被樹根穿透破壞怎麼辦，鄉民痛批太離譜，人民的納稅錢可以這樣亂花嗎。

縣府農業處長黃國榮表示，12海浬禁用魚槍目的是為了保護台灣珊瑚礁生態，避免違法射殺及濫捕，並非針對漁民，雖然屏東境內使用魚槍捕魚維生的漁民不多，但若因此影響到漁民生計，縣府也會替漁民捍衛權益。

縣長潘孟安表示，白沙漁港防波堤頂被挖溝植樹，應該是包商為了綠美化環境想出來的點子，結果畫蛇添足，反而影響堤防景觀與安全，實不足取，他會要求縣府相關部門深切檢討。