「快取寶」被當證物不能處理 北捷只能暫放內湖機廠

目前閒置在北捷各車站內的「快取寶」，由於是北檢證物，未來將暫時放置在北捷內湖機廠保存。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-12 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕設置在台北捷運各車站內的智慧型取貨儲物櫃服務商「快取寶」，目前已終止營運，但因為快取寶機櫃是北檢證物，北捷只能被迫保管，未來將遷至內湖機廠保存。

「快取寶」因負責人周轉不靈「落跑」，目前己經中止營運，不過快取寶機櫃卻仍留在北捷各車站內「佔位置」。《TVBS》報導，快取寶商品櫃，因為是北檢證物，北捷只能先保管。

目前各捷運站內的快取寶機櫃，北捷發新聞稿表示，未來將暫時放置在內湖機廠，但北捷強調，並不會影響物料存放及機廠運作，北捷將暫時集中保管，後續再配合檢調單位辦理。

雖然快取寶中止營業，但北捷仍想繼續活用原本快取寶的空間。北捷表示，已繼續辦理招商，尋求符合資格的取物櫃業者進駐。