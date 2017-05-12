防交通事故 沙鹿警友站捐太陽能LED爆閃警示燈

2017-05-12 14:46

〔記者張軒哲／台中報導〕為支持警察有效防制交通事故，沙鹿警友站站長趙平正今日上午捐贈15座「太陽能LED爆閃警示燈」給沙鹿分駐所，清水分局長郭順德指出，希望藉由在重要路段加裝太陽能LED爆閃警示燈，有效防制交通事故。

沙鹿分駐所所長林駿騏提出構想，有意於轄區內重要路段裝置太陽能LED爆閃警示燈，提醒用路人行經路口減速，減少違規機率，並防止交通事故發生。趙平正及警友得知林駿騏有此想法，便主動表示願意捐贈警示燈予以支持。

林駿騏表示，已於2台巡邏車上加裝太陽能LED爆閃警示燈，近期內將於15個易肇事路口裝置警示燈，這些LED警示燈採用太陽能充電，白天不會閃爍，但會感應光源，夜間才閃爍運作，可連續使用，不需人員回收充電或調整，兼具環保和實用性。

郭順德表示，感謝警友站的大力支持，希望藉由在重要路段加裝太陽能LED爆閃警示燈這項政策，避免交通傷亡憾事一再重演，確實維護保障居民行的安全。