彰化113歲人瑞 養生之道天天吃地瓜、地瓜葉

2017-05-12 14:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣年紀最大的人瑞曾鐘正女士，現年113歲，日前因呼吸不順住院，縣長魏明谷今天前往關心，曾鐘正的子女說，媽媽一輩子在田裡忙，家裡經濟不寬裕，只能吃粗茶淡飯，還有媽媽習慣種番薯，幾乎天天吃地瓜葉和番薯簽配飯，可能因此較長壽。

魏明谷今天到北斗鎮卓醫院探望正在住院的曾鐘正，曾鐘正生了9名子女，最大91歲，兒孫滿堂，原本身體硬朗的她，在105歲那年跌倒，元氣大傷，從此生活無法自理，被家人送到安養中心，日前因呼吸急促，又被送到卓醫院治療。

曾阿媽的女兒說，母親長年在田裡工作，刮風下雨都得工作，練就硬朗的身體，小時候家裡經濟不好，母親為了省菜錢，會在庭院種番薯，最早是番薯裡加入飯粒點綴，後來是米飯放入番薯簽，而地瓜葉是飯桌上最常出現的菜色，最近坊間流行吃「地瓜葉養生」，母親年輕時就用「番薯養生」。

魏明谷今天特別利用母親節前夕探望曾阿媽，魏明谷表示，現代人平均壽命延長，老年人口逐年增加，因此縣府致力照顧縣內長者的健康以及重視其福利，並提出多項老年福利措施，如彰化縣民65歲以上裝假牙已近萬人受益，長青幸福卡由每月300元提升至1000元，重陽禮金也由1000元提升至2000元，並積極向先進國家學習衛生保健、醫療及長照政策規劃，目的是將彰化打造成快樂、健康及長壽的大縣。希望讓所有長輩都能活到老、健康到老、快樂長壽到老，讓彰化縣成為幸福的長壽縣。