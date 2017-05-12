打火英雄遇到麻雀也頭痛 下營消防車築滿鳥巢

2017-05-12 14:39

〔記者楊金城／台南報導〕一期稻作正在結穗，下營消防分隊因周邊都是稻田，成了麻雀最愛築巢的地點，消防車、水庫車、器材車、化學車等車輛，只要有空隙的地方，連引擎室都可以是築巢的地點，趕不走的鳥害，讓打火英雄很頭痛。

消防小隊長李衍慶說，每1、2天就要清理麻雀的糞便、鳥窩、鳥蛋，維持消防車輛的出勤，清出的草堆可以塞滿1大桶垃圾桶，趕不走的麻雀，從抽穗到一期稻作收成的3個月，是消防隊最頭痛的時間。

下營分隊周邊都是稻田，又是最高的建築物，成了麻雀喜愛的棲息地，最近2年來遇到麻雀騷擾嚴重，因農民、附近畜禽場會放鞭炮趕鳥，麻雀好像都跑到分隊廳舍，1年2期稻作有半年時間都有麻雀來作伴，隊員說，早上都被麻雀叫聲叫醒，真的很吵。

麻雀不只排泄糞便擾人，各式消防車輛的車頂、車體空隙、保險桿、引擎室，都是麻雀築巢的地點，塞了很多雜草，不清除會影響車輛的保養、出勤的安全。

李衍慶說，不能打鳥，只好趕鳥、每天清除車輛的鳥巢、鳥糞，也在車輛裝上防火防溺宣傳布條希望嚇走麻雀，但麻雀「看習慣」了，嚇不跑，清鳥巢、草堆成了消防隊每天例行公事。

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