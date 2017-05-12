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換卡做愛心 福懋捐百萬助社福團體

2017-05-12  14:45

〔記者林國賢／雲林報導〕福懋公司油品部「您換VIP晶片卡愛心作公益」結束，今天捐贈100萬元給雲林家扶中心等5個社福團體，福懋公司表示，盼藉此抛磚引玉，讓更多人投入愛心公益工作。

福懋公司指出，社會角落有很多弱勢民眾需要幫助，透過這項活動爭取民眾認同，讓更多人願意付出愛心，幫助更多需要幫助的人，持續推動善心，讓愛心永傳承。

這項活動共獲100萬元，分別贈送給雲林家扶中心、華山基金會、信義育幼院、弘道老人福利基金會、瑪利亞社會福利基金會等5個社福團體各20萬元，讓愛傳播到社會每個角落。

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  • 福懋油品捐贈100萬善款給5個社福團體，傳播愛心。（記者林國賢攝）

    福懋油品捐贈100萬善款給5個社福團體，傳播愛心。（記者林國賢攝）

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