高齡駕駛7月起須體檢才能換照 且付規費50元

2017-05-12 14:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應高齡化社會需求，並以關懷及照顧高齡長者行車安全為規劃原則，75歲以上民眾若要繼續開車，今年7月起須通過體檢與認知機能檢查，並檢附通過汽車駕駛人認知功能測驗或由醫院出具未患有中度以上失智症證明文件，才能換發有效期限為3年的駕照。交通部表示，駕照從102年7月起已經免換發，現在雖要求高齡駕駛須換駕照，但站在體諒年長者的立場，今日預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」第3條附表草案，未來高齡駕駛換駕照僅須支付50元，不像以往換發駕照須支付200元。

交通部預定於今年7月修訂道安規則，實施高齡駕駛人駕駛執照管理制度，新法上路前已滿75歲的駕駛人，若未有違規記點至吊扣、吊銷駕照，就不用重新換發駕照；實施日後才滿75歲或實施日前滿75歲，但有違規記點至吊扣、吊銷駕照，則需通過體檢與認知機能檢查，才能換發有效期限為3年的駕照。根據統計，目前75歲以上還有駕照約有58萬人，實施後首年需經體檢換照的約有7萬人。