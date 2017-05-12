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推動醫療2.0！國際扶輪社捐行動醫療車 嘉惠偏鄉
2017-05-12 14:05
〔記者佟振國／南投報導〕為偏鄉醫療加油！國際扶輪社有感於偏鄉醫療資源不足，特別發起「偏鄉離島醫療照護八大策略」，支持衛生福利部IDS偏郷醫療服務計畫，斥資3600多萬元添購8部醫療巡迴車等醫療設備，第1部「扶輪明星10號」今天正式捐贈南投縣埔里基督教醫院，總價360萬台幣的高頂醫療巡迴車，配備高效超音波、心電圖等精密醫療器材，能直接開進偏遠部落，提供多項診療服務，省卻居民舟車勞頓就醫之苦。
慶祝國際扶輪扶輪基金百周年紀念及關懷偏鄉地區醫療，國際扶輪3500地區及桃園、埔里、日本西那須野扶輪社，共同發起捐贈醫療巡迴車行動，共募得100萬美金約台幣3600萬元，添購8部醫療巡迴車、1部復康巴士及1部X光等醫療設備，給全國8個偏鄉巡迴醫療專業醫院（IDS）。
第1部醫療巡迴車今天捐贈埔里基督教醫院，正式投入仁愛鄉山地部落巡迴醫療，捐贈活動發起人國際扶輪3500地區總監鄭桓圭表示，近2年國際扶輪深入全台60個高山偏遠部落服務，感於當地老弱婦孺受限交通因素，對遠距醫療的需求更加迫切，特別為偏遠巡迴醫療責任醫院添購醫療巡迴車，也響應衛福部的醫療2.0計畫，希望能把更好的醫療人力、設備帶進偏遠部落。
總價360萬元的福斯高頂醫療巡迴車，配備電動診療床椅1組、GE彩色移動式超音波、心電圖、醫藥櫃等，功能相當齊全，是以行動診所的概念打造，1車可以配置4位醫護人員，提供內科、肝膽腸胃、婦科等診療服務，改善山地鄉缺醫窘境，讓生病民眾及早就醫，早日康復，避免小病變成大病。
鄭桓圭指出，除了埔基獲得捐贈，其他受贈單位包括台東馬偕、台東基督教、屏東基督教、恆春基督教、羅東聖母、新竹馬偕、澎湖馬公惠民等IDS專業醫院。
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