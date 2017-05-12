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台中市學校團膳食材8件初驗超標 複驗後合格

2017-05-12  13:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中衛生局今天公布抽驗學校團膳結果，從本學期開學普抽到每週隨機抽驗16校、共177件，進行大腸桿菌及大腸桿菌群等一般食品衛生標準檢驗，初驗8件不合格，除立即通知供膳業者改善外，也輔導製程作業，複驗結果已符合規定。

這次8家菜肴初檢不合格學校中的大里區成功國中，外訂供餐的供應商為貝佳公司，業者在上學期供應新平國小時，曾因複檢不合格遭衛生局開罰，這次供餐成功國中在初檢不合格，經輔導複驗已符合規定。

菜肴初驗不合格有公私立學校，也有外訂、自辦或公辦民營，衛生局接獲檢驗不合格也前往稽查，輔導改善食材應加蓋保存、廚房設備包括廚具、手套、風扇等要加強清潔管理，經輔導後再複驗菜肴都合格。

衛生局全面檢驗校園團膳，除午餐菜餚外，也針對學校午餐食材，如豆乾、菜脯、珍珠丸子、油麵、蘿蔔糕等，共抽驗44件，依產品屬性執行相關檢驗項目，結果全數合格。

衛生局表示，食品業者應依食安法規範，製作安全衛生的午餐團膳供學童食用；若業者製作的菜餚違反食安法標準規定，經限期改正，屆期不改正者，處3萬元至 300萬元罰鍰。另學校團膳食材檢驗結果均隨時整理資訊，並更新公布於衛生局網站「食安專區」。

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  • 衛生局抽檢大里區成功國中營養午餐，供應商為貝佳公司，經複驗合格。（衛生局提供）

    衛生局抽檢大里區成功國中營養午餐，供應商為貝佳公司，經複驗合格。（衛生局提供）

  • 衛生局抽檢西區居仁國中營養午餐，供應商為玉美研究公司烏日廠，經複驗合格。（衛生局提供）

    衛生局抽檢西區居仁國中營養午餐，供應商為玉美研究公司烏日廠，經複驗合格。（衛生局提供）

  • 衛生局抽檢台中高工營養午餐，供應商潔達公司，經複驗合格。（衛生局提供）

    衛生局抽檢台中高工營養午餐，供應商潔達公司，經複驗合格。（衛生局提供）

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相關關鍵字： 團膳 營養午餐 隨機抽驗
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