當年政府錯劃 山里部落房屋合法變非法 議員請命

2017-05-12 13:34

［記者張存薇／台東報導］台東縣卑南鄉山里部落於民國74年被誤畫為「林業用地」，前年9月終於順利變更為建築用地，縣議員江堅壽今天質詢指出，縣府宣稱這是全國第一個原住民保留地分區用地更正案，但其上房子仍因政府當年的錯誤而不能合法，根本是「功虧一簀」、民眾無感，要求縣府建設處3個月內想出解套方案。

江堅壽今天在議會質詢時為山里部落請命，他說，山里部落在1985年東部地區實施區域計畫時，被劃為山坡地保育區的林地，民眾房子一夕之間變違建，前年在縣府與原民處努力下，終於把地目變更為「鄉村區─乙種建築用地」，縣府並頒發所有權狀予村民。

但他指出，山里民眾74年後可能因為人口增加、颱風等天災，房屋整建、增建，只有74年的部分才被認定是合法建物，增、整建部分迄今仍無法取得合法房屋證明，當年明明是縣府誤把土地劃為林業用地，是縣府的錯，縣府應該想辦法解決。建設處長吳慶榮表示，會了解來龍去脈後再協助處理。