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近百澎湖漁民議會陳情 終止魚槍管制公告
2017-05-12 13:09
近百名澎湖各地潛水及潮間帶漁民，前往議會拉白布條陳情抗議。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖吉貝、員貝、鳥嶼、望安、桶盤及馬公本島，近百位潛水及潮間帶漁民，今日群聚澎湖縣議會陳情，建請漁業署終止「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」預告，並在澎湖召開公聽會，廣聽漁民心聲。
漁業署自今年3月10日公告「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」草案，預告期至5月15日，澎湖各地從事潛水及潮間帶漁業漁民，趕在預告期滿實施前，向澎湖縣議會陳情，由議長劉陳昭玲接見，包括副議長陳雙全、議員宋國進、魏長源、蘇陳秀〈加糸字旁〉色、立委楊曜助理段湘玲及副縣長林皆興、農漁局長陳高樑等人。
漁民代表表示，潛水漁業遵守不進保育區、禁漁區，不抓保育類規定，希望政府訂定產卵期及水中動植物尺寸大小，以利海洋資源生生不息，而不是動輒以刑法入罪，將潛水漁業趕盡殺絕，並要求公聽會納入漁民代表，並移師澎湖舉行；強調環保的樹黨前主席冼義哲也前往聲援漁民訴求，並建議政府盡速成立海洋部，專責處理海洋問題。
立委楊曜助理段湘玲表示，由於台東立委、府會抗議，相關預告確定不實施，並在5月25日召開公聽會；議長劉陳昭玲最後裁定，建議將澎湖傳統漁業漁法除罪化、相關意見書面呈交漁業署、澎湖傳統漁法比照原住民立法保護因時制宜及公聽會移師澎湖舉行，廣納澎湖漁民心聲。
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