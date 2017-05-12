３度參加全國大隊接力 南投南崗國中開胡了

南投縣南崗國中第３度參加全國大隊接力比賽，不再摃龜，獲得亞軍殊榮，師生開心不已。（記者謝介裕攝）

2017-05-12 13:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣南崗國中大隊接力隊學生，憑著一股不認輸的精神，在歷經2次挑戰失敗後，第3度代表南投縣參加「國中小學生普及化運動全國大隊接力比賽」，終於在畢業前夕「開胡」，獲得國中3年級組第2名，師生欣喜若狂，也為「失敗為成功之母」作了最佳的註解。

由教育部推動的「國中小學生普及化運動全國大隊接力比賽」，1年舉辦1次，南崗國中大隊接力成員男女各10人，總共20名隊員，全部都是3年10班學生，且從1年級組隊訓練後，迄今連續3年在縣內選拔賽中脫穎而出。

南崗國中校長何光明指出，大隊接力隊學生在1年級時，代表南投縣出賽沒有得名，教練及師長也會安慰學生不要氣餒，然而，2年級再度出賽，依舊摃龜而回，此次，則是他們國中生涯中最後1次參賽，壓力之大，可見一斑。

惟在各項肌耐力、團體默契訓練過程中，教練仍要他們保持平常心，避免「吃快弄破碗」，日前該項比賽在雲林縣體育館登場，國中3年級組吸引來自全國20支隊伍與賽，南崗國中大隊接力隊通過初賽考驗，進入最後決賽，並獲得第2名的殊榮，令師生們雀躍不已。

帶領大隊接力隊的教練兼導師高土剛打趣說，此次賽事獲得第2名，代表還有努力的空間，日後其學弟妹接棒練習時，該接力隊奮戰不懈的過程，可說是現成的活教材，可供其學弟妹好好學習，進而有更亮眼的成績表現。