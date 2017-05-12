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桃園海上龍舟賽點睛 最高獎金5萬元

桃園市長鄭文燦主持龍舟點睛儀式。（記者謝武雄攝）

2017-05-12  12:59

［記者謝武雄／桃園報導］歷年來桃園市端午划龍舟活動，都在龍潭大池舉行，今年則擴大至大園竹圍漁港海邊舉行，並於5月20、21日熱鬧登場，市長鄭文燦今天主持點睛儀式，祈求龍舟賽事平安順利，今年的龍舟競賽吸引近50隊報名參加，最高可獲得5萬元獎金。

今年龍舟比賽，分為公開男子組、公開女子組及公開混合組3個組別，各組冠軍獎金3萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元、殿軍5千元，另各組前4名也可參加總錦標冠軍賽，冠軍可另獲2萬元獎金，總獎金最高合計5萬元。

今年龍舟競賽在竹圍漁港舉行，主辦單位也在碼頭旁安排各項活動，包含陸上龍舟嘉年華、海龍王闖通關、端陽趣味競賽及懷舊柑仔店貨櫃市集等，活動期間，主辦單位安排機場捷運A10山鼻站、A11坑口站來往會場的免費接駁車，接駁時間為上午9點至12點，下午1點至6點，主辦單位每日提供100份的精美小禮物給搭乘接駁車的民眾，民眾只要和接駁車拍照後前往活動服務台出示照片，即可獲得精美小禮物。

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  • 市府組隊參加龍舟賽，由市長鄭文燦擔任領隊。（記者謝武雄攝）

    市府組隊參加龍舟賽，由市長鄭文燦擔任領隊。（記者謝武雄攝）

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