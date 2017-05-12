為母親洗腳寄卡 高雄監獄2千收容人目眶紅

2017-05-12 13:05

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄郵局派員進入高雄監獄，為收容人舉辦母親節洗腳、寄卡活動，寄出2千3百多名張賀卡，場面感人。

高雄郵局局長郭同志今天表示，11日上午9點許協同行銷科及大寮郵局人員，到高雄監獄辦理「母親節卡片傳情與浴足奉茶」感恩活動，現場擺放水盆及毛巾，收容人為母親洗腳謝恩，媽媽們則勉勵兒子重新做人，對話間母子熱淚盈眶。

郵局鼓勵收容人手寫卡片，並代為寄送，許多受刑人蹲坐板凳，逐字寫出對母親的思念，不識字者則由局方代筆，再以顫抖字跡簽名。

1名90多歲阿嬤步履蹣跚地進場面見孫子，祖孫倆淚眼相望，收容人首度為祖母浴足奉茶，自責不孝，不該讓祖母進監探望。

高雄郵局曾於本月2日至高雄女監舉辦「高雄女子監獄，溫馨五月念母恩 郵您真好」活動，當時女收容人蹲跪寫卡，有媽媽抱幼童投遞，也有人不識字，畫愛心表達感恩。

高雄監獄典獄長王文笔到場表示，受刑人身陷囹圄，感念母親的心念絕對不能少，重入社會要記得這些失去時光，讓家人支持自己持續向前，勇敢面對未來挑戰。