台北世大運缺席 不止中國 還有西班牙

台北世大運今天有場贊助夥伴啟動活動。（記者方賓照攝）

2017-05-12 13:00

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運昨日排完團體賽程，但中國隊罕見因中國全運會，而全面缺席世大運團體賽，引發關注。但國際大學運動總會（FISU）秘書長艾瑞克（Eric Saintrond）不以為意並指，西班牙也是運動強國，這次也完全沒有參加；德國則只報名一項男子籃球。

台北世大運今年8月登場，個人賽及團體賽共計22項，前者6月起受理報名；後者於4月底截止報名，48國代表團昨日在台北抽籤排定團體對決賽程。根據賽程排定結果，未見中國入列，引起關注。

台北世大運執行長蘇麗瓊表示，經接觸後，中國代表團說明，是因為團體賽與中國全運會撞期，選手與各省份簽約，無法組團，所以放棄參加台北世大運團體賽；但個人賽部分還是會派員參加。對此民進黨北市議會黨團總召許淑華認為，中國隊缺席團體賽，此舉恐涉政治意涵。

不過，國際大學運動總會（FISU）秘書長艾瑞克（Eric Saintrond）不以為意。他指，報名之初多達200多隊伍，但團體賽隊伍有限，FISU根據各國歷來積分篩選隊伍。

除了FISU篩選機制，各國也自有考量。艾瑞克說明，西班牙也是運動強國，這是完全沒有參加；至於德國這次只有報名一項「男子籃球」，法國也有一項團體賽是臨時才決定加入。

事實上，不只中國、西班牙全面沒參加團體賽，希臘、丹麥、奧地利、古巴等運動強國也全面沒參加。另外，巴西籃球隊因故遭到國際籃球聯合會（FIBA）禁賽，這次有爭取參加台北世大運籃球，但同樣遭到FISU禁賽。