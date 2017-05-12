擴大實施！彰市再增17條路納入收費

彰化市中興等17條道路都將從7月1日起實施路邊停車收費。（記者湯世名攝）

2017-05-12 12:54

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市第1階段路邊停車收費自今年元月3日起實施以來，路霸明顯減少，並增加車輛周轉率，市公所決定從今年7月1日起擴大實施第2階段路邊停車收費，即再增加市區17條道路，共逾300個路邊停車格，期望藉由擴大實施範圍，讓市民及外來遊客停車更為方便，更加活絡商機。

彰化市長邱建富在今天的記者會表示，第2階段路邊停車收費的17條道路，包括有卦山路、東民街、南郭路一段、旭光路、介壽北路、中興路、實踐路、自強路、自強南路、彰美路、忠誠路、天祥路、南校街、博愛街、延平路、雲長路、埔西街等，預計增加逾300個路邊收費停車格。

邱建富指出，第2階段路邊停車收費確定將從今年7月1日起實施，市公所預計在近期內以夾單方式宣導，至於收費方式將比照第一階段，收費時段為每天上午8時起至晚間8時止，收費費率為小型車每小時20元，大型重型機車（俗稱紅、黃牌機車）比照小型車收費，至於繳費方式，民眾可持繳費單到4大連鎖便利商店及美廉社繳納。

市公所工務課統計，第1階段路邊停車收費實施4個月來，停車格平均周轉率約4成5，開單率約4成，營收308萬餘元，配合第2階段實施，開單率將提高至6成，預估全年營收可突破千萬元，對挹注市庫不無小補。

另外，身心障礙停車格的停車優惠方案也已開始實施，未來身障人士在身障停車格停車，將享有每天1次的前2小時半價優惠，亦即每小時收費10元，第3個小時起即恢復每小時20元。

邱建富並強調，市公所未來將評估第1、第2階段實施成效，以決定是否實施第3階段（第3階段路段包括大埔排水加蓋段、建國東路、林森路、新平路、崙平南路、中華西路、金馬路等路段），將收費範圍擴大至全彰化市都市計畫區域。

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