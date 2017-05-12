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台版《007》 調查員演練攻堅陣勢
2017-05-12 12:54
〔記者謝君臨／台北報導〕電影《007》裡的情報員詹姆斯龐德（James Bond）風靡全球，不但身手矯健且槍法特準，而在台灣也有一群默默肩負國家安全、反制敵諜滲透的調查員，同樣擁有不遜色的技能，究竟他們是如何練就一身百步穿楊、彈無虛發的精湛射術，就讓我們來到調查員的搖籃「展抱山莊」一窺堂奧。
射擊訓練室內，一字排開的調查員神情專注，眼中除了遙遠的靶心外，容不下其他事物；倏地，射擊指令下達，此起彼落的槍聲大作，凝結的空氣被每一次扣下鈑機的火光與後座力劃破，但調查員的眼神與射擊姿勢仍舊堅定，這是調查員最重要的訓練之一，除了射擊要準，更要懂用槍觀念與用槍時機。
調查局表示，調查員所使用的槍枝為德製瓦爾特（Walther）P5C手槍，相較於警方所配發的史密斯威森手槍，P5C較輕薄短小，最多可容納9發子彈，包括彈夾內的8發與彈艙中的1發，與警方配槍著重於攻堅的目的不同，P5C屬防衛性武器，避免調查員在執行任務中遭受攻擊。
此外，調查員不只有專用槍支，連子彈也是特製的，調查局所用的每一顆子彈底部，都印有調查局的英文縮寫「MJIB」，以利於辨識、管理。
倫敦大學亞非學院中國政治所、台大政治系畢業，現為調查班54期學員的郭品君（25歲）表示，因家中為醫師世家，原打算從事外科醫師或國外NGO的工作，偶而間得知調查局招考訊息，發現局裡轉換跑道的機會非常多，以其專業可選擇國際事務處、兩岸情勢研析處等單位，鼓勵尚未找到人生方向的年輕人，可藉報考調查局，找出自己的能力與興趣。
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