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仲夏寶島號6/24首航 體驗復古風覽花東美景
2017-05-12 12:58
仲夏寶島號6月24日將首航，帶旅客體驗蒸汽火車復古風情及花東縱谷無敵美景（圖：台鐵局提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局從2014年舉行SL仲夏寶島號活動以來一直廣受民眾喜愛，今年6月24日仲夏寶島號首航當日，將於玉里站舉辦台灣蒸汽機車女王CT273，與JR西日本旅客鐵道株式會社所屬山口號蒸汽機車締結為姊妹車的儀式。
今年「2017仲夏寶島號」活動仍依往例由CT273蒸汽機車牽引，附掛5節空調式車廂，訂於6月24日首航，7月1日及7月8日逢週六由玉里開行至台東站，以郵輪式列車方式行駛，沿途指定停靠東里、池上、山里等站。台鐵局表示，想一同體驗蒸汽火車復古風情及花東縱谷無敵美景的旅客，可於5月16日上午9時起訂票；相關行程與訂票資訊請逕洽台鐵局郵輪式列車專頁查詢。
台鐵局也特別推薦遊客如何搭仲夏寶島號旅遊，像是位於秀姑巒溪南岸，西倚海岸山脈東踞中央山脈的東里站，旅客可在高架式月台上鳥瞰縱谷風光，也可至車站廣場參觀農特產市集；池上站木造穀倉式特色站房新近完工，也是旅客不可錯過的景點；山里站是傳說中到不了的車站，白色小教堂是您必訪的景點；台東站是此行的終點，旅客可自行前往位在市區的鐵道文化園區或另行安排自由行活動。
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