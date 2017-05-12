蝶戀花遊覽車事故後 將調訓3876名遊覽車駕駛

路政司副司長張舜清（中）、公路總局副總工程司林福山（右）說明遊覽車管理策進作為（記者鄭瑋奇攝）

2017-05-12 13:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花遊覽車事故後，交通部今日再度召開遊覽車管理策進作為辦理情況，交通部路政司副司長張舜清表示，公路總局已就調訓課程、教材、師資等項目研議專案調訓計畫，預計6月起由各區監理所辦理專案調訓計畫，總計有3876名遊覽車駕駛需要參加6小時的講習，將開設72個專班預計7月底前完成；常態性調訓機制也將於6月底前建置，未來大客車駕駛有酒駕、闖越平交道、闖紅燈、嚴重超速、危險駕駛等行為或高頻次違規，都將接受調訓，回監理所站接受講習。

全台遊覽車駕駛約1萬9千名，這次因違規要接受調訓的駕駛比例高達20.4％，公路總局表示，專案調訓是針對近1年來有重大違規的駕駛。因此，這次專案調訓計畫課程與平常講習及大客車每3年要回訓1次的課程有所不同，6小時課程中包含風險管理、駕駛安全態度跟自我能力評估、駕駛處驚應變與處理程序等3種實務課程。

除建立常態調訓機制之外，對於車輛硬體設備方面，交通部也於5月11日完成「汽車運輸業管理規則」修正草案的預告，預計106年9月1日起實施，遊覽車將全面要求裝置具有GPS功能之設備。另外，針對遊覽車評鑑制度檢討作業，包含評鑑作業要點、評鑑項目、內容及評分比重與評鑑複評、升降等機制的檢討，也預計於6月30日前完成。