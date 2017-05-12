世大運維安「滴水不漏」 礦泉水須試飲才可攜入

2017-05-12 12:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應8月19日到30日即將舉辦的2017世界大學運動會，新竹縣政府在體育館舉辦反恐維安演練；警方提醒民眾，包括自拍棒等21項違禁品，都禁止攜入館場，礦泉水也須接受安檢及當場試飲後，才能帶進去。

警察局表示，這場反恐演練，邀請警政署反恐科及世大運賽事場館負責人指導，縣府相關單位參演，期盼加強各機關的橫向聯繫，也藉此機會向民眾廣為宣導。

竹北警分局說，4月底在台北市田徑場舉辦測試賽時，檢出上百件違禁品，提醒欲入場觀賽的民眾特別留意。

世大運禁止攜入館場的違禁品項目有21項，如自拍棒、打火機、指甲剪、氣笛（含氣瓶加油喇叭）、玻璃瓶易碎物、箭、飛鏢、剪刀尖銳物等。礦泉水可以帶，但須接受安檢，並請民眾當場試飲後才可攜入。

反恐演練項目包括持違禁品及偽票查緝演練、場邊國旗爭議、抗議裁判不公、場館外聚眾滋事、前進指揮所開設、爆裂物偵搜及處置；其中，爆裂物偵蒐演練，由刑事局偵查第五大隊防爆小組使用機械手臂夾取爆裂物，並在現場處置爆裂物，爆破聲響震耳欲聾。