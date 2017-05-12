新北生育年齡調查 平均32.2歲
2017-05-12 12:01
新北市民政局公布「生育年齡婦女」調查結果，新北市婦女平均生育年齡為32.2歲，較10年前多了2.7歲。 （記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕母親節前夕，新北市民政局公布「生育年齡婦女」調查結果，新北市的生育年齡婦女佔總人口數26%，平均生育年齡為32.2歲，其中最高齡產婦生產時是58歲，近20年有2996對龍鳳胎在新北市出生。
新北市民政局調查「生育年齡婦女」人口數、兒女數量以及生育年齡的變化，戶政科長顏耀明表示，「生育年齡婦女」指15歲至49歲的女性，新北市生育年齡婦女人口總數為103萬6891人，近10年的生育年齡從29.5歲延後到32.2歲，增加2.7歲，顯見晚婚與生育年齡延後。
另外，1胎以生3個最多，生3胞胎的媽媽有414位；生雙胞胎的媽媽有1萬8876位，其中龍鳳胎2996對，佔31.7%；生育最多的則是土城區的曾女士，30年間共生育了3男9女，今年母親節所有兒女還特地為她席開3桌慶祝母親節。
新北市最高齡的產婦是住在永和區的張姓媽媽，生育時已經58歲，因為是超高齡產婦，求子過程十分辛苦，經過中醫調養及進行人工受孕，才順利產子，兒子今年準備上小學，張女士說「看著孩子順利長大，就是最好的母親節禮物。」（12:32更新）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 流浪法庭38年！一銀押匯案77歲翁獲補薪292萬
- 欠稅警再涉濫倒廢棄物 遲未清理
- 郭富城嫩妻待產 熊黛林不服輸也要拚生雙胞胎
- 家屬拒絕公開林奕含告別式 陳星未現身
- 黨產會質疑 婦聯會是逃稅慣犯
- 「我的中文程度很好」 海倫清桃被噹「謙虛一點」
- 昆汀御用男星辭世 麥可帕克斯享壽77歲
- 尼斯湖水怪再現身？民眾拍到最新影片
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 遊子過母親節 竹山、鹿谷開返鄉專車
- 為圖小利 導遊夾帶非法藥品闖關被逮
- 要建設又反前瞻 綠呼籲中彰投藍委回應地方需求
- 中職》游擊手突然移防外野 陳傑憲飆最帥美技（影音）
- 匯損吃掉逾半獲利 儒鴻董座︰匯率是我的痛
- 文在寅將重新徹查 閨密門、世越號沈船2大案
- 不怕川普！FBI代局長：續查俄干預大選
- 《異形：聖約》全台首日破千萬奪冠 續集明年接著拍
- 藍委杯葛 黃昭順、陳宜民遭點名
- 中職》三壘手陷低潮 林智平重返一軍救火
- 桃市青年事務局已2年 民代批只會辦活動
- 陳湘琪新作預告 半天點閱破10萬次
- 翁立友92破蛋 閉關躲相親
- 宜蘭6校學生專車 今天復駛
- 尿檢不過 知名籃球裁判憂遭撤緩起訴
- 獨特細膩錶孝心 流蘇鍊帶亮點
- 文在寅兌選舉支票 役期擬減為18個月
- 慰安婦爭議 文在寅、安倍過招
- 奉獻52年 義籍修女裴嘉妮歸化台灣
- 台東oBike亂象多 民代促縣府管理
- 小來公園建二辦？台中市府：遺址應保存
- 北市罰鍰創新高挨批 柯：公民意識成長
- NBA》艾德瑞吉轟34分 馬刺晉級西部冠軍戰
- 5/11 威力彩頭獎連25摃
- 馬德里名人賽 莫瑞出局喬科維奇晉八強
- 《設計師與運動對話》2
- MLB》李瑞安諾左肩痠痛 藍鳥又傳傷兵
- （獨家）台製片因「好玩」接手J.K.羅琳案 喝醉後PTT狂語嗆鄉民
- 提早治療 愛滋病患預期壽命如常人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新北生育年齡調查 平均32.2歲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分