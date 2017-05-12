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新北生育年齡調查 平均32.2歲

新北市民政局公布「生育年齡婦女」調查結果，新北市婦女平均生育年齡為32.2歲，較10年前多了2.7歲。 （記者何玉華攝）

2017-05-12  12:01

〔記者何玉華／新北報導〕母親節前夕，新北市民政局公布「生育年齡婦女」調查結果，新北市的生育年齡婦女佔總人口數26%，平均生育年齡為32.2歲，其中最高齡產婦生產時是58歲，近20年有2996對龍鳳胎在新北市出生。

新北市民政局調查「生育年齡婦女」人口數、兒女數量以及生育年齡的變化，戶政科長顏耀明表示，「生育年齡婦女」指15歲至49歲的女性，新北市生育年齡婦女人口總數為103萬6891人，近10年的生育年齡從29.5歲延後到32.2歲，增加2.7歲，顯見晚婚與生育年齡延後。

另外，1胎以生3個最多，生3胞胎的媽媽有414位；生雙胞胎的媽媽有1萬8876位，其中龍鳳胎2996對，佔31.7%；生育最多的則是土城區的曾女士，30年間共生育了3男9女，今年母親節所有兒女還特地為她席開3桌慶祝母親節。

新北市最高齡的產婦是住在永和區的張姓媽媽，生育時已經58歲，因為是超高齡產婦，求子過程十分辛苦，經過中醫調養及進行人工受孕，才順利產子，兒子今年準備上小學，張女士說「看著孩子順利長大，就是最好的母親節禮物。」（12:32更新）

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  • 新北市近20年生雙胞胎的媽媽有1萬8876位，其中龍鳳胎2996對，佔31.7%。（記者何玉華攝）

    新北市近20年生雙胞胎的媽媽有1萬8876位，其中龍鳳胎2996對，佔31.7%。（記者何玉華攝）

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