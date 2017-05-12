單親媽職訓成「月嫂」 好口碑改善經濟

2017-05-12 12:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕50歲的陳露月原本生活在幸福的五口之家，18年前丈夫車禍驟逝，留下3名年幼子女，怎知才隔1年，大女兒竟罹患急性血友病，治療後仍不幸離世，為扛起家計，她邊做生意邊照顧孩子，咬牙苦撐總算把2個孩子撫養長大。去年陳露月在朋友介紹下，參加新北市職訓中心到府坐月子課程，結訓後自行接案服務，不僅改善家庭經濟，更讓她找到人生第二春，重拾自信。

新北市職業訓練中心主任郭清吉表示，職訓中心開設「月子媽媽」養成班廣受好評，從100年開班以來，已培訓超過500位「月嫂」投入市場，原本1年只開設1班，名額30人，但因反應熱烈、供不應求，105年增加到4班，名額121人，結訓後媒合成功就職率高達9成，堪稱全台最大的「月嫂」養成基地。

承辦月子媽媽訓練課程的吳老師表示，課程內容包含膳食調理、產婦及嬰兒照顧等，針對產後不同階段的身體營養需求，開設完整菜單，例如麻油雞、紅麴蒸鱸魚、藥膳燒酒蝦、松子地瓜葉等，透過逐步解說及示範教學，幫助學員快速上手。

原本對餐飲和擔任保母有興趣的陳露月說，經過月子媽媽課程培訓，充實專業知識，在照顧產婦和嬰兒過程中，心情很快樂，所有煩惱都忘了，原本還懷疑自己是否有能力勝任，但職訓中心鼓勵她「做就對了」，現在她每天都很充實，經濟穩定，兼顧家庭生活。

郭清吉說，坊間月子中心收費10萬元起跳，月嫂到府服務成為產婦新選擇，每天約2000元，服務內容包括煮月子餐、照顧小孩、幫忙做家事，今年第3班月子媽媽課程即日起至5月24日止受理報名。