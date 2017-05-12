「冬山嚴選百匯蔬菜」下週採收 送長青食堂加菜
2017-05-12 11:52
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭綠色博覽會綠競場栽種的有機蔬菜已熟成，將送給冬山鄉長青食堂加菜。
綠博園區的綠競場面積約4.5公頃，冬山鄉公所、社區居民配合活動舉辦，今年2、3月種植茄子、紅鳳菜、龍鬚菜、瓠瓜、紫萵苣、A菜、迷迭香、向日葵等各式蔬菜及花卉，採友善耕作栽種，取名「冬山嚴選百匯蔬菜」。
「冬山嚴選百匯蔬菜」熟成後，預計15到31日期間採收，要送給鄉內9個長青食堂，今天舉辦捐贈啟動儀式，冬山鄉長謝燦輝、鄉代林峻輔等人進園剪下瓠瓜，獻給長者代表，對銀髮族表達關懷之意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 流浪法庭38年！一銀押匯案77歲翁獲補薪292萬
- 欠稅警再涉濫倒廢棄物 遲未清理
- 郭富城嫩妻待產 熊黛林不服輸也要拚生雙胞胎
- 家屬拒絕公開林奕含告別式 陳星未現身
- 黨產會質疑 婦聯會是逃稅慣犯
- 「我的中文程度很好」 海倫清桃被噹「謙虛一點」
- 昆汀御用男星辭世 麥可帕克斯享壽77歲
- 尼斯湖水怪再現身？民眾拍到最新影片
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 遊子過母親節 竹山、鹿谷開返鄉專車
- 為圖小利 導遊夾帶非法藥品闖關被逮
- 要建設又反前瞻 綠呼籲中彰投藍委回應地方需求
- 中職》游擊手突然移防外野 陳傑憲飆最帥美技（影音）
- 匯損吃掉逾半獲利 儒鴻董座︰匯率是我的痛
- 文在寅將重新徹查 閨密門、世越號沈船2大案
- 不怕川普！FBI代局長：續查俄干預大選
- 《異形：聖約》全台首日破千萬奪冠 續集明年接著拍
- 藍委杯葛 黃昭順、陳宜民遭點名
- 中職》三壘手陷低潮 林智平重返一軍救火
- 桃市青年事務局已2年 民代批只會辦活動
- 陳湘琪新作預告 半天點閱破10萬次
- 翁立友92破蛋 閉關躲相親
- 宜蘭6校學生專車 今天復駛
- 尿檢不過 知名籃球裁判憂遭撤緩起訴
- 獨特細膩錶孝心 流蘇鍊帶亮點
- 文在寅兌選舉支票 役期擬減為18個月
- 慰安婦爭議 文在寅、安倍過招
- 奉獻52年 義籍修女裴嘉妮歸化台灣
- 台東oBike亂象多 民代促縣府管理
- 小來公園建二辦？台中市府：遺址應保存
- 北市罰鍰創新高挨批 柯：公民意識成長
- NBA》艾德瑞吉轟34分 馬刺晉級西部冠軍戰
- 5/11 威力彩頭獎連25摃
- 馬德里名人賽 莫瑞出局喬科維奇晉八強
- 《設計師與運動對話》2
- MLB》李瑞安諾左肩痠痛 藍鳥又傳傷兵
- （獨家）台製片因「好玩」接手J.K.羅琳案 喝醉後PTT狂語嗆鄉民
- 提早治療 愛滋病患預期壽命如常人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「冬山嚴選百匯蔬菜」下週採收 送長青食堂加菜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分