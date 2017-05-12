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「冬山嚴選百匯蔬菜」下週採收 送長青食堂加菜

2017-05-12  11:52

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭綠色博覽會綠競場栽種的有機蔬菜已熟成，將送給冬山鄉長青食堂加菜。

綠博園區的綠競場面積約4.5公頃，冬山鄉公所、社區居民配合活動舉辦，今年2、3月種植茄子、紅鳳菜、龍鬚菜、瓠瓜、紫萵苣、A菜、迷迭香、向日葵等各式蔬菜及花卉，採友善耕作栽種，取名「冬山嚴選百匯蔬菜」。

「冬山嚴選百匯蔬菜」熟成後，預計15到31日期間採收，要送給鄉內9個長青食堂，今天舉辦捐贈啟動儀式，冬山鄉長謝燦輝、鄉代林峻輔等人進園剪下瓠瓜，獻給長者代表，對銀髮族表達關懷之意。

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  • 冬山鄉長謝燦輝剪下瓠瓜，啟動捐贈儀式。（記者江志雄攝）

    冬山鄉長謝燦輝剪下瓠瓜，啟動捐贈儀式。（記者江志雄攝）

  • 宜蘭綠色博覽會綠競場栽種的有機蔬菜，將送給冬山鄉長青食堂加菜。（記者江志雄攝）

    宜蘭綠色博覽會綠競場栽種的有機蔬菜，將送給冬山鄉長青食堂加菜。（記者江志雄攝）

  • 綠競場栽種的蔬菜，取名冬山嚴選百匯蔬菜。（記者江志雄攝）

    綠競場栽種的蔬菜，取名冬山嚴選百匯蔬菜。（記者江志雄攝）

  • 綠競場的向日葵盛開。（記者江志雄攝）

    綠競場的向日葵盛開。（記者江志雄攝）

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