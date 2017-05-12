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環團籲停發六輕許可證 雲林縣府提3原則審查

針對環保、公民團體要求停發六輕許可證，縣府表示會依法嚴審，捍衛縣民健康。（記者林國賢攝）

2017-05-12  11:48

〔記者林國賢／雲林報導〕公民、環保團體連署籲雲縣府停發六輕生煤許可證，縣府肯定他們捍衛空品與健康訴求，會把握依法嚴審、許可減量、季節限制排放等原則，審理許可證展延。

雲林縣府新聞處長張凱傑表示，自104年起，縣府針對六輕電力設施許可證審理即嚴格核減使用量，截至目前生煤共減核231萬2726噸、石油焦共減核60萬9340噸，季節限定限制排放減少21.75%，許可證期限均縮減為2年內，降低空氣污染。

張凱傑說，6、7月共有10張生煤發電製程許可到期，環保局將參考歷次審理原則、空品狀況進行核發、增加各煤炭成分分析、增測PM2.5、煙道及排水應進行各項重金屬及多環芳香烴等檢測項目。

張凱傑指出，六輕針對縣府許可核發要求減量、限定均會提起訴訟，縣府一定要確保符合法令、符合程序，禁煤是既定目標，但未獲中央核定，環保署應針對六輕排放量重新討論，檢討生煤發電程序的能源替代方案，改善空氣品質。

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