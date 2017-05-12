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永康公園跌水池填封 學者批破壞結構 市府：非文資

永康公園磚造跌水池設施被以水泥封填，引來民眾批評。（記者劉婉君攝）

2017-05-12  11:40

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康公園內的一處磚造跌水池設施，近日遭水泥填封，引來前往觀察生態的民眾質疑破壞文化資產。對此，台南市文化資產處表示，該設施並無文資身分，也非文化資產潛力建物追蹤標的。工務局表示，因該跌水池屬蚊蟲孳生熱點，才會以水泥封填。

真理大學生態觀光經營學系老師莊孟憲前天與永康復興國小師生，到永康公園進行生態觀察，發現公園內磚造的跌水池被水泥封住，質疑破壞列入文化資產潛力的磚造結構，且根據1898年的台灣堡圖，永康公園當時即為山谷地，認為跌水池主要是預防山坡大雨時造成邊坡沖刷，如今被水泥填起來，恐導致大雨來時容易沖刷，該地生態豐富，也會受到影響。

有民眾得知後表示，該地有蔣經國行館，這樣的施工「誇張耶！」不應草率施工。

工務局表示，有鑑於104年南部爆發嚴重的登革熱疫情，永康公園跌水池經勘查為蚊蟲孳生熱點，而跌水池下方有蓮花池，仍保有生態復育場所，不會影響生態。

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