永康公園跌水池填封 學者批破壞結構 市府：非文資
2017-05-12 11:40
永康公園磚造跌水池設施被以水泥封填，引來民眾批評。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康公園內的一處磚造跌水池設施，近日遭水泥填封，引來前往觀察生態的民眾質疑破壞文化資產。對此，台南市文化資產處表示，該設施並無文資身分，也非文化資產潛力建物追蹤標的。工務局表示，因該跌水池屬蚊蟲孳生熱點，才會以水泥封填。
真理大學生態觀光經營學系老師莊孟憲前天與永康復興國小師生，到永康公園進行生態觀察，發現公園內磚造的跌水池被水泥封住，質疑破壞列入文化資產潛力的磚造結構，且根據1898年的台灣堡圖，永康公園當時即為山谷地，認為跌水池主要是預防山坡大雨時造成邊坡沖刷，如今被水泥填起來，恐導致大雨來時容易沖刷，該地生態豐富，也會受到影響。
有民眾得知後表示，該地有蔣經國行館，這樣的施工「誇張耶！」不應草率施工。
工務局表示，有鑑於104年南部爆發嚴重的登革熱疫情，永康公園跌水池經勘查為蚊蟲孳生熱點，而跌水池下方有蓮花池，仍保有生態復育場所，不會影響生態。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 流浪法庭38年！一銀押匯案77歲翁獲補薪292萬
- 欠稅警再涉濫倒廢棄物 遲未清理
- 郭富城嫩妻待產 熊黛林不服輸也要拚生雙胞胎
- 家屬拒絕公開林奕含告別式 陳星未現身
- 黨產會質疑 婦聯會是逃稅慣犯
- 「我的中文程度很好」 海倫清桃被噹「謙虛一點」
- 昆汀御用男星辭世 麥可帕克斯享壽77歲
- 尼斯湖水怪再現身？民眾拍到最新影片
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 遊子過母親節 竹山、鹿谷開返鄉專車
- 為圖小利 導遊夾帶非法藥品闖關被逮
- 要建設又反前瞻 綠呼籲中彰投藍委回應地方需求
- 中職》游擊手突然移防外野 陳傑憲飆最帥美技（影音）
- 匯損吃掉逾半獲利 儒鴻董座︰匯率是我的痛
- 文在寅將重新徹查 閨密門、世越號沈船2大案
- 不怕川普！FBI代局長：續查俄干預大選
- 《異形：聖約》全台首日破千萬奪冠 續集明年接著拍
- 藍委杯葛 黃昭順、陳宜民遭點名
- 中職》三壘手陷低潮 林智平重返一軍救火
- 桃市青年事務局已2年 民代批只會辦活動
- 陳湘琪新作預告 半天點閱破10萬次
- 翁立友92破蛋 閉關躲相親
- 宜蘭6校學生專車 今天復駛
- 尿檢不過 知名籃球裁判憂遭撤緩起訴
- 獨特細膩錶孝心 流蘇鍊帶亮點
- 文在寅兌選舉支票 役期擬減為18個月
- 慰安婦爭議 文在寅、安倍過招
- 奉獻52年 義籍修女裴嘉妮歸化台灣
- 台東oBike亂象多 民代促縣府管理
- 小來公園建二辦？台中市府：遺址應保存
- 北市罰鍰創新高挨批 柯：公民意識成長
- NBA》艾德瑞吉轟34分 馬刺晉級西部冠軍戰
- 5/11 威力彩頭獎連25摃
- 馬德里名人賽 莫瑞出局喬科維奇晉八強
- 《設計師與運動對話》2
- MLB》李瑞安諾左肩痠痛 藍鳥又傳傷兵
- （獨家）台製片因「好玩」接手J.K.羅琳案 喝醉後PTT狂語嗆鄉民
- 提早治療 愛滋病患預期壽命如常人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：永康公園跌水池填封 學者批破壞結構 市府：非文資
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分