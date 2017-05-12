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清境高空觀景步道 擬5月20日起開放網路預約

清境高空觀景步道擬27日營業，縣府表示，網路預約應該會在5月20日開放。（記者陳鳳麗攝）

2017-05-12  11:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕清境高空觀景步道由南投縣長宣布本月27日開幕，各地民眾電話湧入縣府探詢如何預約？縣府觀光處目前還在測試預約APP，擬於開幕前1週開放預約。

未開放即大轟動的清境高空觀景步道，決定於5月27日端午連假的首日正式營業，縣府打算採預約制，分上、下午兩場，每場各開放2000人進場，住宿客另計，進場採網路預約，保留約1/3名額現場購票。

縣府觀光處長王源鍾表示，目前一直在測試預約網路系統中，未來手機下載APP系統就可預約，也可透過系統知道還剩多少票。

王源鍾也說，開放後的參觀時間是上午7時30分到下午5時，未來可能訂出夏季和冬季開放時間，以符合遊客需求。

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