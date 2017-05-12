停發六輕燃煤許可證 公民團體發動連署

台灣健康空氣行動聯盟等多個公民、環保團體發起連署，要求雲縣府停發六輕生煤許可證。（記者林國賢攝）

2017-05-12 11:11

〔記者林國賢／雲林報導］中彰雲數個公民、環保團體今於斗六火車站發起「停發六輕燃煤許可證」連署，要求雲縣長李進勇履行禁煤承諾，停發六輕6月到期的10張生煤使用及操作許可證，捍衛人民健康權。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，雲林縣空氣品質極為糟糕是全國污染三冠王，斗六是PM2.5手動測值污染最嚴重；崙背則是自動測值最高；麥寮則是PM10污染最高，工業污染排放人均量比台北高千倍，縣長李進勇應以縣民健康為優先，禁煤捍衛空氣品質。

活動發起人之一的虎尾厝沙龍創辦人王麗萍表示，雲林沒有理由再讓六輕繼續燃燒髒煤危害鄉親健康，請李進勇儘速提出禁煤憲法官司，落實禁煤承諾。

王麗萍指出，母親節快到了，請不要讓母親生活在污染的黑霧中，希望大家踴躍參與連署，一起為捍衛天空與健康發聲，促請雲縣府召開聽證會，停發許可證。