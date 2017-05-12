雪霸高山步道 歡迎認養

雪霸高山步道認養，全民一起來（雪管處提供）

2017-05-12 11:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處指出，雪霸國家公園區內高山林立，擁有8條主要之登山型步道，其中「雪山主東峰線步道」步道認養在87年開始推動時，是國內各國家公園創舉，雪管處表示，透過步道認養，能同時進行環境監測、設施維護和環境清潔等協助工作。

雪管處處長鍾銘山表示，歡迎各團體、企業投入園區內各類型的認養模式，民間團體或企業在簽定認養合約之後，原則以兩年為一期，主要內容是在其認養步道進行環境清潔、設施維護與改善、步道安全及步道狀況查報或特殊路線之探勘等工作，歡迎大家一起為山林保育盡份心力。