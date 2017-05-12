| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台股測試萬點大關 新台幣30.2元來回震盪 PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

小心信用卡重複扣款！收單公司上月錯收逾3萬筆

2017-05-12  11:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委林俊憲接獲陳情指出，信用卡收單公司環匯亞太在沒簽名或授權碼情況下，竟可因操作錯誤，對客戶重複扣款，經查發現錯誤交易筆數達3萬3496筆，金額估計達1億多元；金融監督管理委員會銀行局表示，會加強督導，消費者若發現金額有誤，可透過爭議款項程序處理。

林俊憲指出，截至2月底止，台灣信用卡發卡數量達4052萬張，等於不分老少平均每人將近有2張卡，而信用卡扣款程序為民眾到商家刷卡付款後，由如環匯亞太的信用卡收單機構收單，再向聯合信用卡處理中心請款，最後再由發卡銀行向民眾寄出帳單收費。

林俊憲表示，陳情民眾在4月4日有筆約8000元消費，但亞太環匯因操作錯誤造成重複扣款，民眾向銀行詢問才驚覺，收單行無需客戶簽名或授權碼即可向銀行繼續請款，但亞太環匯4月6日才發現狀況，期間共已造成33496筆消費重複扣款，估計溢收約1億多元。

林俊憲痛批，民眾要求退款竟被拒，只能從下期、下下期帳單扣抵消費，等同免息借錢給銀行，雙方資訊不對等，且得不到任何補償及告知，他只能呼籲民眾自己多注意帳單是否有誤，消費者若沒發現該怎辦？希望金管會加強監理，並建立處理的標準作業程序。

銀行局專門委員周正山表示，此例發生於4月4日至5日間，環匯亞太因帳戶處理系統指令有作業疏失，4月6日發現後即進行調節及退款，收單行與發卡行間已處理完畢，尚未有消費者款項入帳到發卡行，並完成退款，消費者若發現金額有誤，可透過爭議款項程序處理。

林俊憲追問，此案未主動退款，是以扣抵消費處理，也未主動告知消費者；周正山表示，此案仍在處理、清查中，會加強督導，並要求銀行主動彌補，這些資金絕大多數都是當期在帳上已沖銷，並未有實際資金涉入，環匯亞太也已依照重大偶發事件通報金管會。

銀行局科長王麗惠表示，當期的金額都會重新沖銷，若有跨帳單週期的款項，下期帳單才會回沖，民眾若發現狀況可向發卡行反映，銀行收到訊息就不會重複扣款，持卡人每月刷卡應仔細核對消費款項，若發現有多出來的款項，就要透過爭議款項流程處理。

行政院消費者保護處消保官莊惠媛提醒，若發現重複扣款，應向銀行主張爭議款項，列入後即可不必繳交此筆帳款，但不是每個人都會這麼小心，盼金管會確實督促發卡行，程序若出現漏洞也應通知消費者，不應讓消費者傻傻繳了錢後，再由下期帳單來扣除。

廣告
  • 收到信用卡帳單可千萬要記得核對一下，以免被重複扣款！信用卡收單公司環匯亞太4月初因操作錯誤，對客戶重複扣款，錯誤交易筆數達3萬3496筆！示意圖。（資料照，記者王孟倫攝）

    收到信用卡帳單可千萬要記得核對一下，以免被重複扣款！信用卡收單公司環匯亞太4月初因操作錯誤，對客戶重複扣款，錯誤交易筆數達3萬3496筆！示意圖。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 信用卡 信用卡帳單 扣款
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：小心信用卡重複扣款！收單公司上月錯收逾3萬筆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.