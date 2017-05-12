小心信用卡重複扣款！收單公司上月錯收逾3萬筆
〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委林俊憲接獲陳情指出，信用卡收單公司環匯亞太在沒簽名或授權碼情況下，竟可因操作錯誤，對客戶重複扣款，經查發現錯誤交易筆數達3萬3496筆，金額估計達1億多元；金融監督管理委員會銀行局表示，會加強督導，消費者若發現金額有誤，可透過爭議款項程序處理。
林俊憲指出，截至2月底止，台灣信用卡發卡數量達4052萬張，等於不分老少平均每人將近有2張卡，而信用卡扣款程序為民眾到商家刷卡付款後，由如環匯亞太的信用卡收單機構收單，再向聯合信用卡處理中心請款，最後再由發卡銀行向民眾寄出帳單收費。
林俊憲表示，陳情民眾在4月4日有筆約8000元消費，但亞太環匯因操作錯誤造成重複扣款，民眾向銀行詢問才驚覺，收單行無需客戶簽名或授權碼即可向銀行繼續請款，但亞太環匯4月6日才發現狀況，期間共已造成33496筆消費重複扣款，估計溢收約1億多元。
林俊憲痛批，民眾要求退款竟被拒，只能從下期、下下期帳單扣抵消費，等同免息借錢給銀行，雙方資訊不對等，且得不到任何補償及告知，他只能呼籲民眾自己多注意帳單是否有誤，消費者若沒發現該怎辦？希望金管會加強監理，並建立處理的標準作業程序。
銀行局專門委員周正山表示，此例發生於4月4日至5日間，環匯亞太因帳戶處理系統指令有作業疏失，4月6日發現後即進行調節及退款，收單行與發卡行間已處理完畢，尚未有消費者款項入帳到發卡行，並完成退款，消費者若發現金額有誤，可透過爭議款項程序處理。
林俊憲追問，此案未主動退款，是以扣抵消費處理，也未主動告知消費者；周正山表示，此案仍在處理、清查中，會加強督導，並要求銀行主動彌補，這些資金絕大多數都是當期在帳上已沖銷，並未有實際資金涉入，環匯亞太也已依照重大偶發事件通報金管會。
銀行局科長王麗惠表示，當期的金額都會重新沖銷，若有跨帳單週期的款項，下期帳單才會回沖，民眾若發現狀況可向發卡行反映，銀行收到訊息就不會重複扣款，持卡人每月刷卡應仔細核對消費款項，若發現有多出來的款項，就要透過爭議款項流程處理。
行政院消費者保護處消保官莊惠媛提醒，若發現重複扣款，應向銀行主張爭議款項，列入後即可不必繳交此筆帳款，但不是每個人都會這麼小心，盼金管會確實督促發卡行，程序若出現漏洞也應通知消費者，不應讓消費者傻傻繳了錢後，再由下期帳單來扣除。
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標題：小心信用卡重複扣款！收單公司上月錯收逾3萬筆
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