宜蘭幼兒讀經班 向父母奉茶、行三跪九叩禮

宜蘭縣宜蘭國小附設幼兒園，辦理讀經孝親奉茶儀，讓幼兒園120名學童，向家長們背誦弟子規，進行三跪九叩的儀式，最後再向父母親奉茶，溫暖家長們的心。（記者林敬倫攝）

2017-05-12 11:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣宜蘭國小附設幼兒園，辦理讀經孝親奉茶儀，讓幼兒園120名學童，向家長們背誦弟子規，進行三跪九叩的儀式，最後再向父母親奉茶，表達對家長的尊重，校長施智文表示，今年首度將弟子規背誦納入活動中，希望能讓孩子了解孝道，孝敬長輩，溫暖家長們的心。

宜蘭國小幼兒園的孝親奉茶儀活動，今年已邁入第6年，今年首度將讀經納入活動中，讓孩子背誦弟子規，期盼讓孩子從古聖先賢的教誨裡，學智慧、學規矩、學禮及學孝；簡姓媽媽表示，兒子讀大班，每年參與奉茶儀活動，都會被現場的氛圍感動到落淚，孩子也因此拉近與她之間的距離。

施智文指出，後天就是一年一度的母親節學校很重視孝親的教育，平日的課程裡就有納入弟子規背誦的課程，希望學生能夠明辨是非，學習為人處世與做人做事的道理，養成良好的人格素養。