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萬能觀光休閒旅遊展 民眾有機會摸彩中機票

萬能觀光休閒旅展熱鬧登場。（記者周敏鴻攝）

2017-05-12  10:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區「萬能觀光休閒旅展」上午在萬能科技大學登場，除了30個攤位展售美食與特色商品、促銷遊程外，還配合「前進東協、嶄新南向」主題，由24位學生粉墨登場，穿著東南亞各國傳統服飾走秀，展現異國民族風情。

萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任莊哲仁說，萬能觀光休閒旅展已經連續10年舉辦，除了讓學生透過旅展的規劃與布展等過程，學習實務經驗外，也盼能推升桃園的旅遊熱潮。

旅展除了有精采的太鼓表演、民族風情走秀等展演外，還設計了闖關遊戲送贈品、摸彩送機票等優惠活動，開放民眾參加，旅展時間到今天下午5點半止。

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  • 萬能觀光休閒旅展的「民族風情走秀」展演活動，展現異國風情。（記者周敏鴻攝）

    萬能觀光休閒旅展的「民族風情走秀」展演活動，展現異國風情。（記者周敏鴻攝）

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