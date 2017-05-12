| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

第一槍！ 北市補習班實名制今起上路

2017-05-12  11:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕補習班恐隱藏不適任教師，立委提倡補習班實名制。台北市教育局今日宣布，已經與台北市補教協會共同商議並取得共識，即日起將嚴格要求補習班以揭露教師真名為原則，另考量補習班教師使用化名的現象普遍，將放寬除揭露真實姓名外，可在旁邊加註化名。

台北市長柯文哲日前出席活動時，被問及補習班實名制的看法，柯文哲便表示，「實名制也好啊，我也覺得行不改名、坐不改姓，用實名制算了」。

為全面建構北市學員補習安全防護系統，教育局並提出4項作法，包括要求補習班於2週內至「台北市補習班管理平臺」網站，登錄及更新教職員工名冊，並定期將名冊陳報教育局備查。

其次，教育局已與社會局、警察局共同合作，即時取得涉及性騷擾、性侵害等加害人名單，以建立完整嚴密的安全防護網；並將研議增加委外人力，擴大辦理補習班稽查作業，預計於3個月內完成清查補習班教師及其班務行政。

教育局同時要求補習班業者落實自主管理，定期檢視並回報人員異動，及有無疑似不適任人員情事，教育局將針對屢次違規或違規情節重大的補習班，依法逕予停止招生，且不排除直接撤銷立案。

廣告
  • 台北市教育局今日宣布，已與北市補教協會取得共識，即日起將嚴格要求補習班以揭露教師真名為原則。示意圖。（資料照，記者張嘉明攝）

    台北市教育局今日宣布，已與北市補教協會取得共識，即日起將嚴格要求補習班以揭露教師真名為原則。示意圖。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不適任教師 補習班實名制
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：第一槍！ 北市補習班實名制今起上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.