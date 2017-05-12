第一槍！ 北市補習班實名制今起上路

2017-05-12 11:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕補習班恐隱藏不適任教師，立委提倡補習班實名制。台北市教育局今日宣布，已經與台北市補教協會共同商議並取得共識，即日起將嚴格要求補習班以揭露教師真名為原則，另考量補習班教師使用化名的現象普遍，將放寬除揭露真實姓名外，可在旁邊加註化名。

台北市長柯文哲日前出席活動時，被問及補習班實名制的看法，柯文哲便表示，「實名制也好啊，我也覺得行不改名、坐不改姓，用實名制算了」。

為全面建構北市學員補習安全防護系統，教育局並提出4項作法，包括要求補習班於2週內至「台北市補習班管理平臺」網站，登錄及更新教職員工名冊，並定期將名冊陳報教育局備查。

其次，教育局已與社會局、警察局共同合作，即時取得涉及性騷擾、性侵害等加害人名單，以建立完整嚴密的安全防護網；並將研議增加委外人力，擴大辦理補習班稽查作業，預計於3個月內完成清查補習班教師及其班務行政。

教育局同時要求補習班業者落實自主管理，定期檢視並回報人員異動，及有無疑似不適任人員情事，教育局將針對屢次違規或違規情節重大的補習班，依法逕予停止招生，且不排除直接撤銷立案。