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藍營灑麵粉、潑水擋前瞻.... 台灣賦格諷：勾芡復國

立委們昨日在立法院爆發肢體衝突、麵粉滿天飛。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-12  10:49

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨日審理前瞻條例，中國民黨團總召廖國棟拿出2包麵粉狂灑、藍委黃昭順則對民進黨立委陳賴素美潑水，藍綠爆發肢體衝突。臉書頁「台灣賦格Taiwan Fugue」為此再創新詞「勾芡復國」諷藍委。

台灣賦格PO文寫道，「勾芡復國」意謂：車輪黨身為國會少數卻又無法舉出反對的理由，只好使出黏踢踢戰術，拖延到底。並且舉了例句：「昔有句踐臥薪嘗膽，今有立委潑水灑粉、勾芡復國。」

網友們則留言表示：「國民黨立委要揉麵團時，要記得找麵包師傅黃士福唷」、「先檢查麵粉和太白粉是否有毒？請頂新御用食安立委先品嘗」、「原來是為了勾芡」、「難怪通靈少女裡面，老師教她要對麵粉溫柔」、「不要玩食物」。

藍營在立法院昨日審查前瞻條例時拿出麵粉狂灑，遭諷刺是「勾芡復國」。（圖擷取自「台灣賦格Taiwan Fugue」臉書頁）

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標題：藍營灑麵粉、潑水擋前瞻.... 台灣賦格諷：勾芡復國


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