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竹東垃圾堆置4000多噸 鎮民縣府前丟垃圾抗議

2017-05-12  10:14

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮垃圾場堆置4000多噸垃圾無法外運，多名鄉親在鎮代會副主席鄭朝日帶領下，今天上午到縣政府抗議，憤怒鄉親把多包垃圾丟到縣府門口，表達不滿。

副縣長楊文科出面收下陳情書，並承諾下週一開始，以每天40或60噸的速度清運垃圾。

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  • 新竹縣竹東鎮多名鄉親今天上午到縣府前，抗議垃圾場的垃圾堆積如山無法外運，嚴重影響環境衛生。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮多名鄉親今天上午到縣府前，抗議垃圾場的垃圾堆積如山無法外運，嚴重影響環境衛生。（記者蔡孟尚攝）

  • 抗議民眾把垃圾丟到縣府門口表達不滿。（記者蔡孟尚攝）

    抗議民眾把垃圾丟到縣府門口表達不滿。（記者蔡孟尚攝）

  • 副縣長楊文科出面收下陳情書。（記者蔡孟尚攝）

    副縣長楊文科出面收下陳情書。（記者蔡孟尚攝）

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