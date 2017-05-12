竹東垃圾堆置4000多噸 鎮民縣府前丟垃圾抗議

2017-05-12 10:14

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮垃圾場堆置4000多噸垃圾無法外運，多名鄉親在鎮代會副主席鄭朝日帶領下，今天上午到縣政府抗議，憤怒鄉親把多包垃圾丟到縣府門口，表達不滿。

副縣長楊文科出面收下陳情書，並承諾下週一開始，以每天40或60噸的速度清運垃圾。