還我無遮藍天…台東市將全面清除路口纜線

台東市區重要路口仍可見到纜線滿天。（記者張存薇攝）

2017-05-12 10:13

［記者張存薇／台東報導］台東市許多重要路口仍高掛纜線，抬頭一望藍色天際美景被破壞殆盡，台東縣政府建設處爭取花東永續基金經費，將把這些重要路口的交通號誌、電視電信等纜線全部下地，其中縣府也將花200萬元先做中正、新生路及開封街口纜線清除。

建設處指出，路口纜線包括交通號誌、監視系統，電視電信、TT-Free無線寬頻等，將全部下地收納，縣府爭取花東基金6000多萬元經費，將以2年時間完成「市區天空纜線專案計畫」，目前經費已報行政院核定中。

建設處說明，「台東的天空景觀不能等」，縣預算也編列200萬元，最快6月底會先施作中正、浙江、開封、新生、博愛、鐵花到中華路等約29處重要路口的纜線清除。