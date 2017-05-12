蒙娜麗莎穿比基尼？！名畫人物穿越時空上街頭 竟然零違和！

2017-05-12 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕

當世界名畫人物出現在現在街頭，會發生什麼事呢？日本平面設計師Susaku Takaoka在自己的instagram上發表一系列名畫人物穿越的作品，猛一看還真沒辦法發現，這些人竟然是美術館中的那些遙遠不可及的大師作品，讓網友大讚創意十足。

▲梵谷竟然跟但戴珍珠耳環的少女在街上約會。（圖片Susaku Takaoka授權使用）

▲平常一本正經的蒙娜麗莎，穿上泳裝原來是這個樣子嗎？（圖片Susaku Takaoka授權使用）

▲維米爾《倒牛奶的女僕》來到星巴克打工，網友大喊咖啡感覺會很好喝呀～（圖片Susaku Takaoka授權使用）

除了讓名畫人物穿越到現代外，Susaku Takaoka也經常使用這些名畫玩其他花樣，用拼貼手法創造意外驚喜。

▲孟克的《吶喊》，竟然是因為搭上雲霄飛車。（圖片Susaku Takaoka授權使用）

▲倒牛奶的女僕原來有這麼凶狠嗎......？（圖片Susaku Takaoka授權使用）

▲梵谷《悲傷的老人》，崩潰原因原來是組不好魔術方塊，聽起來真是太合理了XD（圖片Susaku Takaoka授權使用）

看完了這些作品，是不是覺得這些本來遙不可及的名畫，稍微平易近人一點了呢？也建議大家在玩笑之餘，不妨也多了解這些名畫本來的歷史，或許可以從中得到意想不到的驚喜喔！

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