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滯留鋒報到明轉雨 吳德榮：未來10天天氣多變

鋒面明起開始影響台灣，吳德榮提醒民眾未來10天天氣多變。（中央氣象局）

2017-05-12  09:53

〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）早台灣仍在暖氣團內，天氣持續悶熱，西半部地區最高溫上看33、34度左右，午後山區有局部性雷陣雨，雨勢有擴散到北部、東北部平地的機會。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，今天全台天氣仍感悶熱，民眾需注意補充水分以防中暑，午後山區有局部性雷陣雨，並有擴散至平地機率，明天（13日）開始天氣將出現變化，受鋒面前緣影響，北部明晨開始轉為有雨的天氣，雨勢將由北往南擴散，下午鋒面本體抵達，中部以北將出現明顯降雨，降雨在週日（14日）稍微緩和。

下週一（15日）鋒面結構又會增強，下週二（16日）全台天氣皆受到影響，局部地區有較大的雨勢，這道滯留鋒面將在台灣附近徘徊到下週六（20日），全台天氣多變。

吳德榮提醒，明起將近10天的天氣，因滯留鋒面在台灣附近徘徊，天氣不穩定，如遇上滯留鋒結構較強時，就會帶來比較劇烈的天氣，但當滯留鋒減弱或南移時，將岀現降雨空檔，民眾需密切注意氣象局的特報，才能做好因應。

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