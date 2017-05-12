小黑蚊大爆發 學童被咬慘 卑南鄉宣戰

2017-05-12 09:17

［記者張存薇／台東報導］天氣變熱，又要進入梅雨季，台東縣「小黑蚊」大爆發，卑南鄉多所國小、幼兒園學童被咬到慘兮兮，為對抗小黑蚊大軍，鄉公所下週一（15日）將展開全鄉噴藥大作戰，鄉長許文獻也呼籲民眾，配合清除青苔等小黑蚊的食物來源，才是根本的防治之道。

卑南鄉公所指出，這幾天陸續接到家長反映，指學童被叮咬成「紅豆冰」，許多小朋友雙腳被咬到「慘不忍睹」，清潔隊隊長陳吉隆表示，將以各國中小學及人口密集地點為優先噴藥區域，15日從太平村出發、16日到溫泉村，預計6月2日到利吉村，完成13村全鄉防治。

許文獻說明，梅雨季開始容易有更多病媒蚊孳生，但藥劑防治畢竟有時效，清除青苔等小黑蚊的食物來源、打掃居家周邊水溝、保持環境清潔，才是根本的防治之道。