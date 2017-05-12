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夏天的腳步近了 鄭明典：出現夏季風徵兆

鄭明典在臉書PO出一張天氣圖指出，印度洋上兩股跨赤道流（黃色箭頭）正在形成，是夏季風建立的徵兆。（圖擷自鄭明典臉書）

2017-05-12  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕夏天要來了，天氣系統也在慢慢轉變中。中央氣象局科技中心主任鄭明典今早在臉書發文，指出目前印度洋上有兩股跨赤道流（黃色箭頭）正在形成中，這是夏季風建立的徵兆。

鄭明典在臉書PO一張天氣圖，表示圖中紅色直線是赤道，赤道北方一條熱帶低壓帶（黃色曲線）正在發展中，而順著低壓帶裡面的低壓環流方向，印度洋上有兩股跨赤道流（黃色箭頭）正在形成，是夏季風建立的徵兆，屬於季風系統低層的現象。

不過，鄭明典也說，因為高層南亞高壓（反氣旋）明顯的偏南，尚未到位，所以這次季風轉換過程，高、低層的配合並不完備，夏季風還不確定是否能建立起來。在長期課的監測數據中，答案是偏向於「條件尚未成熟」。

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